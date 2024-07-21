Незруйнівний зв'язок: учені з'ясували, які люди найбільше прив'язуються до своїх улюбленців

Людина вже протягом тисяч років звикла жити пліч-о-пліч із пухнастими друзями найрізноманітніших видів. Однак учені з'ясували, що певна група людей здатна вибудовувати особливі та неймовірно міцні стосунки зі своїми вихованцями.

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Нещодавнє дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що люди з високим рівнем невротизму та сумлінності сильніше прив'язуються до своїх домашніх тварин. Незвичайний зв'язок між господарями та їхніми улюбленцями за наявності певних рис характеру і психологічних особливостей зацікавив учених, пише PsyPost.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Psychiatry, ідеться про те, що жінки, власники собак, люди, старші за 50 років, і ті, хто доглядає за дітьми до 18 років, схильні формувати міцніші зв'язки зі своїми вихованцями. Воно детально вивчило те, як риси характеру і демографічні чинники впливають на міцність стосунків між людиною і твариною.

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Учені розповіли, чому собаки дивовижним чином зовні схожі на своїх господарів

Володіння домашніми тваринами — широко поширене явище: понад 500 мільйонів домашніх улюбленців живуть у будинках по всьому світу. Домашні тварини цінуються багатьма за дружнє і безкорисливе спілкування, емоційну підтримку і радість, яку вони приносять у повсякденне життя мільйонів людей. За словами багатьох власників вони дають відчуття цілісності, зводять нанівець самотність і зміцнюють психічне здоров'я. Крім того, турбота про вихованців сприяє фізичній активності та соціальній взаємодії між власниками тварин, формуючи сприятливі та взаємовигідні відносини.

У дослідженні, проведеному під керівництвом професора Дебори Веллс і Кетрін Трейсі, взяли участь 938 дорослих власників собак і котів, набраних через соціальні мережі. Учасники заповнили анкети, в яких оцінювали риси особистості, психологічні особливості та силу прихильності до своїх улюбленців.

Результати показали, що вищі рівні невротизму і сумлінності пов'язані з сильнішими прив'язанностями до домашніх тварин. Демографічні чинники також зіграли значну роль у силі прихильності до домашніх тварин. Жінки, власники собак, літні люди і ті, хто доглядає за дітьми, повідомили про сильніші зв'язки зі своїми вихованцями. Це узгоджується з результатами попередніх досліджень, згідно з якими жінки та власники собак формують міцніші прихильності завдяки вищому рівню емпатії та соціальній природі собак.

Попри те що проведене дослідження дає цінні відомості для наукового світу, воно має свої обмеження, зокрема потенційну упередженість, спричинену онлайн-рекрутингом і самозвітністю даних учасників.

Раніше Фокус писав про причини, через які собаки їдять траву. У новому дослідженні вчені пролили світло на те, чому нашим собакам так подобається тягнути до рота все, що "погано лежить" на землі.

Також Фокус писав про те, що собаки краще слухаються жінок, ніж чоловіків. Аналіз активності мозку собак показав, що вона підвищується, коли з тваринами говорять саме жінки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на здоров'я вашого улюбленця. Якщо він відчуває проблеми, зверніться до фахівця.