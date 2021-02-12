Президент Туркменистана создал должность вице-премьера и назначил на нее своего сына

До этого сын президента Туркмении возглавлял Министерство промышленности и строительного производства.

Сердар Бердымухамедов стал председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана. Об этом сообщает местный портал Turkmenportal.

В обязанности сына президента будет входить цифровизация и внедрение инноваций во все отрасли производства и систему госуправления. Также Сердара Гурбангулыевич будет осуществлять контроль над тем, чтобы его распоряжения выполнялись.

[ + – ] Сын Сердар Бердымухамедов

Указом, который выдал Гурбангулы Бердымухамедов, сын Сердар вводится в состав Государственного совета безопасности.

До этого сын президента Туркмении возглавлял Министерство промышленности и строительного производства.

Гурбангулы Бердымухамедов является неизменным президентом Туркменистана с 2007 года. Он известен своими одиозными решениями, музыкальной деятельностью и полной узурпацией власти. Государством управляет президент и его семья, которую он назначает на государственные должности.

Напомним, ранее президент Туркменистана устроил соревнование по скоростному записыванию его слов прямо на стадионе. Лечить коронавирус Бердымухамедов предложил корнем солодки.

В апреле 2020 года в Туркменистане заявляли, что у них в стране нет ни одного случая заболевания на коронавирус.