Президент Туркменістану створив посаду віце-прем'єра та призначив на неї свого сина

До цього син президента Туркменістану очолював Міністерство промисловості та будівельного виробництва.

Сердар Бердимухамедов став головою Вищої контрольної палати Туркменістану. Про це повідомляє місцевий портал Turkmenportal.

В обов'язки сина президента входитиме цифровізація і впровадження інновацій в усі галузі виробництва та систему держуправління. Також Сердар Гурбангулійович здійснюватиме контроль над тим, щоб його розпорядження виконувалися.

[ + – ] Син Сердар Бердимухамедов

Указом, який видав Гурбангули Бердимухамедов, син Сердар вводиться до складу Державної ради безпеки.

До цього син президента Туркменістану очолював Міністерство промисловості та будівельного виробництва.

Гурбангули Бердимухамедов є незмінним президентом Туркменістану з 2007 року. Він відомий своїми одіозними рішеннями, музичною діяльністю та повною узурпацією влади. Державою керує президент і його родина, яку він призначає на державні посади.

Нагадаємо, раніше президент Туркменістану влаштував змагання зі швидкісного записування його слів прямо на стадіоні. Лікувати коронавірус Бердимухамедов запропонував коренем солодки.

У квітні 2020 року в Туркменістані заявляли, що у них в країні немає жодного випадку захворювання на коронавірус.