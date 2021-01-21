Президент Туркменистана устроил на стадионе соревнование по скоростному записыванию его слов (видео)
Люди в одинаковых спортивных костюмах быстро делали записи в блокноты, но зрителей на стадион не пустили.
В сети появилось видео, на котором президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов якобы проводит соревнование по скоростному записыванию его слов.
Видео опубликовал Телеграм-канал Ateo Breaking.
На кадрах ролика видно, как на стадионе люди в одинаковых спортивных костюмах быстро делают записи в блокноты в присутствии Гурбангулы Бердымухамедова.
При этом, зрители на стадионе отсутствуют.
"Гурбангулы Бердымухамедов провел на Олимпийском стадионе соревнования по скоростному записыванию за ним и проверил хорошо ли крупнейшей в мире статуе ахалтекинца видно происходящее на поле", – говорится в подписи к видео.
Напомним, в ноябре прошлого года, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл шестиметровый монумент собаке породы алабай. Вся статуя покрыта сусальным золотом и призвана украшать собой новый микрорайон.
Также в прошлом году президент Туркменистана распорядился запретить использовать слово "коронавирус", чтобы информация о пандемии не распространялась, а в стране начали арестовывать людей в масках, чтобы те не сеяли панику.