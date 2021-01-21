Президент Туркменістану влаштував на стадіоні змагання зі швидкісного записування його слів (відео)

Люди в однакових спортивних костюмах швидко робили записи в блокноти, але глядачів на стадіон не пустили.

У мережі зʼявилося відео, на якому президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов нібито проводить змагання зі швидкісного записування його слів.

Відео опублікував телеграм-канал Ateo Breaking.

На кадрах ролика видно, як на стадіоні люди в однакових спортивних костюмах швидко роблять записи в блокноти в присутності Гурбангули Бердимухамедова.

При цьому глядачі на стадіоні відсутні.

"Гурбангули Бердимухамедов провів на Олімпійському стадіоні змагання зі швидкісного записування за ним і перевірив, чи добре з найбільшої у світі статуї ахалтекінців видно, що відбувається на полі", — йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо: у листопаді минулого року президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив шестиметровий монумент собаці породи алабай. Уся статуя покрита сухозлітним золотом і прикрашатиме собою новий мікрорайон.

Також у минулому році президент Туркменістану розпорядився заборонити використовувати слово "коронавірус", щоб інформація про пандемію не поширювалася, а в країні почали заарештовувати людей у масках, щоб ті не сіяли паніку.