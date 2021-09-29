Президент Туркмении получил награду "Отважный туркмен" (фото, видео)

К 30-летию независимости страны ее президент Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу – "Независимость – наше счастье".

Меджлис Туркмении (нижняя палата парламента) наградил президента страны Гурбангулы Бердымухамедов медалью "Turkmen edermen" ("Отважный туркмен") и юбилейной медалью "Garassyz Turkmenistanyn Watan goragcysy" ("Защитник независимого Туркменского отечества").

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Решение о награждении подписала глава Меджлиса, она же и вручила медали. Президент, в свою очередь, подписал указ о награждении юбилейной медалью ряда силовиков. Среди заслуг награжденных глава государства особо отметил "проведение торжественного военного парада на высоком уровне". Все это происходит в рамках празднования 30-летия независимости страны.

В решении о награждении президента медалью "Отважный туркмен" говорится: "В результате широкомасштабных военных преобразований, проводимых в нашей стране под мудрым руководством глубокоуважаемого Президента Туркменистана Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича в эпоху могущества и счастья… еще больше укрепляется оборонная мощь и материально-техническая база Вооруженных Сил Туркменистана".

Далее перечисляются другие заслуги президента. В частности, он "демонстрирует пример совершенной способности, высокого мастерства, мужества и отваги в управлении военной техникой, в том числе очень сложными военными самолетами".

Медаль "Отважный туркмен" была учреждена в декабре 2019 года. В ее описании говорится, что медалью награждают военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов "за проявленное личное мужество в защите государства… а также за особые заслуги в условиях, сопряженных с риском для жизни".

Несколькими днями ранее сообщалось, что Бердымухамедов написал новую книгу "Независимость – наше счастье". По словам автора, в новой книге он стремился раскрыть "национальные корни и историю независимости страны", а также попытался изложить "роль нейтрального государства в решении главных задач современности".

Отметим, что Бердымухамедов – автор десятков произведений, посвященных истории страны, ахалтекинским коням, туркменским коврам, чаю, музыке, кулинарии, туркменским алабаям и другим темам. В электронной библиотеке произведений президента, открытой МИД Туркменистана, находятся около 60 книг, многие из них переведены на иностранные языки.

Напомним, в феврале Сердар Бердымухамедов, сын президента, стал председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана.

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