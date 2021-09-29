Президент Туркменії отримав нагороду "Відважний туркмен" (фото, відео)

До 30-річчя незалежності країни її президент Гурбангули Бердимухамедов написав нову книгу — "Незалежність — наше щастя".

Меджліс Туркменії (нижня палата парламенту) нагородив президента країни Гурбангули Бердимухамедова медаллю "Turkmen edermen" ("Відважний туркмен") і ювілейною медаллю "Garassyz Turkmenistanyn Watan goragcysy" ("Захисник незалежної Туркменської вітчизни").

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Рішення про нагородження підписала глава Меджлісу, вона ж і вручила медалі. Президент, зі свого боку, підписав указ про нагородження ювілейною медаллю низку силовиків. Серед заслуг нагороджених глава держави особливо відзначив "проведення урочистого військового параду на високому рівні". Усе це відбувається в межах святкування 30-річчя незалежності країни.

У рішенні про нагородження президента медаллю "Відважний туркмен" говориться: "Унаслідок широкомасштабних військових перетворень, що проводяться в нашій країні під мудрим керівництвом вельмишановного Президента Туркменістану Бердимухамедова Гурбангули Мялікгулийовича в епоху могутності та щастя… ще більше зміцнюється оборонна міць і матеріально-технічна база Збройних Сил Туркменістану".

Далі перераховуються інші заслуги президента. Зокрема, він "демонструє приклад досконалої здатності, високої майстерності, мужності та відваги в управлінні військовою технікою, зокрема дуже складними військовими літаками".

Медаль "Відважний туркмен" була заснована в грудні 2019 року. В її описі сказано, що медаллю нагороджують військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів "за проявлену особисту мужність у захисті держави… а також за особливі заслуги в умовах, пов'язаних із ризиком для життя".

Декількома днями раніше повідомлялося, що Бердимухамедов написав нову книгу "Незалежність — наше щастя". За словами автора, в новій книзі він прагнув розкрити "національне коріння та історію незалежності країни", а також спробував викласти "роль нейтральної держави у вирішенні головних завдань сьогодення".

Зазначимо, що Бердимухамедов — автор десятків творів, присвячених історії країни, ахалтекинським коням, туркменським килимам, чаю, музиці, кулінарії, туркменським алабаям та іншим темам. В електронній бібліотеці творів президента, відкритій МЗС Туркменістану, знаходяться майже 60 книг, багато з них перекладені іноземною мовою.

Нагадаємо, в лютому Сердар Бердимухамедов, син президента, став головою Вищої контрольної палати Туркменістану.

Раніше президент Туркменістану влаштував змагання зі швидкісного записування його слів. Лікувати коронавірус він запропонував коренем солодки.