Россия и Китай не хотят моей победы на выборах, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не хотят его победы на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью Full Measure.

По словам главы Белого дома, его российский коллега не хотел бы его переизбрания на второй срок, несмотря на то, что между ними сложились хорошие отношения.

"Я — худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Мне удалось поладить с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл. Да, я думаю, он хорошо ко мне относится, но я уверен, что он не хочет моей победы", – сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что его победы на выборах не хочет и Китай, но причины этого не уточнил.

Напомним, в американской разведке считают, что Россия уже вмешивается в президентскую кампанию 2020 года, а ее цель якобы состоит в том, чтобы Трамп остался у власти.

Спецпрокурор Роберт Мюллер после двух лет расследований так и не смог выяснить, имел ли Трамп связи с Россией во время избирательной кампании 2016 года. Россия традиционно отрицает какое-либо вмешательство.

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