Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что Вашингтон готов помочь России в борьбе с коронавирусом, в частности поставками аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Белого дома

"Я думаю, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. В Москве сложная обстановка, мы им поможем", – сказал Трамп.

Он также отметил, что США окажут помощь Италии, Испании, Франции и другим странам.

В России отреагировали на слова Трампа, назвав готовность президента США помогать РФ в борьбе с коронавирусом проявлением ответственного подхода.

"Мы с признательностью воспринимаем подтверждение американской стороны предоставить нам такое содействие, если в этом возникнет потребность", — сказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он добавил, что в России рассмотрят предложение американской стороны, если понадобится. Он также напомнил, что Россия ранее действовала аналогичным образом, предоставив США гуманитарную помощь.

Ранее Соединенные Штаты получили "гуманитарную помощь" для борьбы с коронавирусом от России. Такие действия РФ президент США Дональд Трамп назвал "очень милыми".

Позже в Госдепартаменте сообщили, что российские поставки медпрепаратов и средств индивидуальной защиты были оплачены США.

Как ранее сообщал Фокус:

31 марта предприниматель Илон Маск заявил, что у него есть "лишние" аппараты ИВЛ и он готов бесплатно отдать их нуждающимся больницам по всему миру.

На пост Маска откликнулась бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун: она в комментариях попросила ИВЛ для Украины.

Вслед за Супрун аппараты у Маска попросило и посольство Украины в США.