Протесты в Гонконге: Тайвань обещает предоставить любую "необходимую помощь"
Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что готова предоставить народу Гонконга любую "необходимую помощь" после того, как там возобновились многотысячные антиправительственные протесты против недавно предложенного Пекином законодательства о национальной безопасности.
Об этом сообщает Аljazeera.
По мнению Цай, предложенный закон представляет собой серьезную угрозу независимости судебной власти и правам граждан.
Издание отмечает, что это заявление может разозлить Китай, который считает Тайвань частью своей территории.
В воскресенье полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать тысячи людей, которые собрались в знак протеста против планов Пекина.
Президент Тайваня заявила, что пули и репрессии – не способ удовлетворить чаяния гонконгского народа о свободе и демократии.
"В меняющейся ситуации международное сообщество протянуло руку помощи народу Гонконга", – отметила Цай.
"Тайвань будет упорно продвигаться в своих намерениях предоставить народу Гонконга всю необходимую помощь", – добавила она.
На Тайване нет закона о беженцах, однако власти обещают помочь всем гражданам Гонконга, чья безопасность и свобода находятся под угрозой.
Поддержка протестов со стороны Цай ухудшила и без того плохие отношения между Тайбэем и Пекином. Китай, который считает остров собственной территорией, обвинил сторонников независимости Тайваня в сговоре с протестующими.
В то же время, Цай утверждает, что Тайвань уже давно является независимой страной с официальным названием Китайская Республика. Она пообещала добиваться стабильности в отношениях с Китаем, заявив, что "мир, равенство, демократия и диалог" должны стать основой для контактов между сторонами.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 мая в Гонконге возобновились многотысячные антиправительственные протесты. Поводом для них стали планы Пекина принять закон о национальной безопасности в Гонконге.
- Предущие массовые протесты в Гонконге были вызваны планами принять закон об экстрадии в Китай. В итоге местные власти отозвали скандальный законопроект.
- Магазин Гонконга начал продавать мороженое со вкусом слезоточивого газа (основным ингредиентом является черный перец). Десерт выпустили как напоминание о снарядах, выпущенных полицией на улицах Гонконга во время протестов в прошлом году.