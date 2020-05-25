В США из-за карантина началось нашествие злых и голодных крыс
В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждают, что крысы становятся более агрессивными и даже прибегают к каннибализму из-за закрытых на карантин ресторанов. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам экспертов, поведение крыс и других грызунов стало более агрессивными из-за отсутствия пищи, которую они раньше находили рядом с ресторанами и другими заведениями. С закрытым метро и барами, обильный запас пищи, который оставляют люди, теперь является редким удовольствием.
Ситуация становится настолько серьезной, что CDC выпустили новые рекомендации, предупреждающие людей об "агрессивном поведении грызунов".
"Закрытие всего сообщества привело к уменьшению количества пищи, доступной для грызунов, особенно в плотных коммерческих зонах. Некоторые юрисдикции сообщают об увеличении активности грызунов, поскольку они ищут новые источники пищи", – говорится в документе CDC.
Центры рекомендуют домовладельцами и хозяевам ресторанов проверить свою недвижимость и закрыть бреши, куда крысы могли бы пролезть и полакомиться мусором.
"Следуйте установленным рекомендациям при уборке после сильного нашествия вредителей, чтобы предотвратить появление болезней, передаваемых грызунами", – говорится в рекомендации.
В прошлом месяце также были зафиксированы случаи, когда крысы прибегали к каннибализму, потому как найти еду становится все труднее. Также крысы дерутся за районы, в которых все еще осталась еда.
"То же происходит в человеческой истории, когда люди пытаются захватить земли, и они приходят с армиями, чтобы сражаться за землю. И это то, что происходит с крысами", – говорит родентолог Бобби Корриган.
Несколько городов США, в том числе Новый Орлеан, Балтимор и Вашингтон, округ Колумбия, пытаются сдержать популяцию крыс. Грызуны возвращаются на недавно очищенные улицы в поисках пропитания.
На видео из Нового Орлеана видно, как стаи крыс оккупируют дороги и тротуары в обычно шумных районах, таких как Французский квартал.
Как ранее сообщал Фокус:
- В чистых каналах Венеции завелись лебеди и дельфины. Из-за отсутствия туристов и движения гондол в каналах улицы города стали выглядеть намного чище.
- На юге Франции к опустевшим пляжам приплыли киты, акулы и дельфины. Также в прибрежных водах появились тунец и морские птицы.
- А сейсмологи говорят, что Земля стала меньше "дрожать" из-за пандемии коронавируса. Из-за карантина по всей планете фиксируется значительное снижения уровня сейсмического шума.