В США священники из-за карантина крестят детей из водяных пистолетов

В США священники начали крестить детей из водяного пистолета, чтобы соблюдать правила социальной дистанции. Об этом сообщает Storypick.

На фотографии, появившейся в социальных сетях, видно, как священник в церкви направляет водяной пистолет на ребенка, которого принесли для обряда крещения. Мать, отец и ребенок находятся на большой дистанции от священника в маске, что продиктовано правилами социального дистанцирования во время пандемии.

Но семья, которая так и осталась неизвестной, была не первая, кому пришла в голову подобная идея. Пара из Миннесоты также крестила своего ребенка с помощью водяного пистолета со святой водой, пишет News18.

Мэри и Кайл Нильсен запланировали крещение своего 2-месячного сына Уэсли Джеймса еще до начала пандемии. Семья не захотела откладывать крещение и решила провести его у себя дома.

"В назначенный день мы сперва крестили ребенка водяным пистолетом, а потом сделали фото на память с пастором", – рассказала мать ребенка.

Еще один аналогичный случай произошел в Детройте, когда католический священник опрыскивал своих прихожан на Пасху с помощью водяного пистолета.

Трое находчивых священников стали главными героями множества шуток в соцсетях.

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