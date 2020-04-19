Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса

В Церкви Святого Владимира на украинской полярной станции “Академик Вернадский” в Антарктиде состоялось полноценное праздничное богослужение в честь Пасхи. Полярный храм стал единственным местом, где миряне имели возможность праздновать Светлое Христово Воскресение, без соблюдения правил карантина.

Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

“Как ни странно, сегодня наши полярники получили уникальную "привилегию" – станционная церковь Св. Владимира сегодня является единственным храмом Поместной Православной Церкви Украины, где состоялось полноценное личное праздничное богослужение и верующие имели возможность праздновать все вместе”, – говорится в сообщении.

Полярники отмечают, что это не нарушение правил карантина, так как Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса.

Кроме того, в воскресенье, 19 апреля, на станцию должны прибыть зимовщики 25-й Украинской Антарктической экспедиции, которые заменят 24-ю и летний сезонный отряд. Уже вечером две команды смогут праздновать Пасху вместе.

Напомним, полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантинных ограничений во время пасхального богослужения в Святогорской лавре в Донецкой области. Там собрались 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский перед праздником говорил, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных COVID-19 может составить до 10% населения Украины.

Как ранее сообщал Фокус: