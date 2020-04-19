Полиция расследует нарушение карантина в Святогорской лавре
2020-04-19 13:51:00
Нацполиция считает, что в Святогорскую лавру на литургию пришли около 300 человек
Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантинных ограничений во время пасхального богослужения в Святогорской лавре в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина", – сказано в сообщении.
Начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Еще по трем случаям сейчас идет тщательное изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка.
Напомним, в Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре Московского патриархата на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса и не соблюдали дистанцию.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский перед праздником говорил, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных COVID-19 может составить до 10% населения Украины.
Советник министра внутренних дел Юрий Тандит ранее сообщал, что в случае большого скопления людей на Пасху МВД будет задействовать спецназ.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.
Но и сразу после этого рассчитывать на спад не стоит, уверена она. «Первомайские дни наши люди традиционно используют для отдыха и общения друг с другом», – напоминает она. И нет никакой уверенности в том, что карантин заставит украинцев отказаться от совместных посиделок. В связи с этим эпидемиолог прогнозирует уменьшение инфицирования лишь после 8 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
-
В МВД ранее озвучили рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
-
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
-
Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
-
УПЦ Московского патриархата призывала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.