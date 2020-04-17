При массовых скоплениях людей на Пасху будем использовать спецназ, – МВД

Сейчас охраной правопорядка занимаются около 30 тыс. правоохранителей, но, при необходимости, будет привлекаться большее количество личного состава

В случае большого скопления людей на Пасху МВД задействует спецназ, говорит в эфире hromadske советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Тандит рассказал, что уже говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко.

"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы спецназначения", – заявил советник Авакова.

По его словам, сейчас охраной правопорядка занимаются около 30 тыс. правоохранителей, но при необходимости, будет привлекаться большее количество личного состава.

Также Тандит напомнил, что впереди будут еще и мусульманские праздники – к ним правоохранители уже готовятся.

Как ранее сообщал Фокус: