При массовых скоплениях людей на Пасху будем использовать спецназ, – МВД
2020-04-17 21:17:22
Сейчас охраной правопорядка занимаются около 30 тыс. правоохранителей, но, при необходимости, будет привлекаться большее количество личного состава
В случае большого скопления людей на Пасху МВД задействует спецназ, говорит в эфире hromadske советник министра внутренних дел Юрий Тандит.
Тандит рассказал, что уже говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко.
"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы спецназначения", – заявил советник Авакова.
По его словам, сейчас охраной правопорядка занимаются около 30 тыс. правоохранителей, но при необходимости, будет привлекаться большее количество личного состава.
Также Тандит напомнил, что впереди будут еще и мусульманские праздники – к ним правоохранители уже готовятся.
Как ранее сообщал Фокус:
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В МВД ранее озвучили рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.
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Кроме того, он призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
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УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.