Россия отказалась участвовать в "лунной гонке" с США

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что России не стоит реагировать на планы США по примеру СССР

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в гонке с США за освоение Луны, но и не позволит ее приватизировать. Об этом сказал в интервью Комсомольской правде.

 Гонку за освоение Луны российский чиновник сравнил с американской программой "звездных войн" в 80-е годы, на противодействие которой СССР потратил огромные деньги.

"Мы не должны дергаться так, как реагировал СССР на американскую стратегическую оборонную инициативу. Тогда колоссальные деньги были брошены на фантастическую идею, в итоге не реализованную",  – сказал Рогозин.

Он отметил, что Луна интересна для России как "спутник, который обеспечивает жизнедеятельность нашей планеты".

"Мы будем отрабатывать эксперименты, необходимые по астероидам и дальним планетам. Но Луна не является конечной целью. Мы не собираемся участвовать в некой "лунной гонке", которая мне больше напоминает предвыборные соревнования, которые в США ведутся между республиканцами и демократами… Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было",  – сказал Рогозин.

Он добавил, что со следущего года Россия начинает свою лунную программу.

"В следующем году мы собираемся отправить на Луну первый аппарат "Луна-25". В 2024-20025 годах  – орбитальный аппарат "Луна-26" и тяжелый аппарат "Луна-27", который начнет на Луне бурение и проведение научных исследований",  – рассказал Рогозин о планах России.

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