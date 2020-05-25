Роскомнадзор впервые внес в свой реестр украинский интернет-сервис

Роскомнадзор впервые внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) украинский интернет-сервис. Об этом пишут активисты из проекта Роскомсвобода.

Речь идет о почтовом сервисе webmail.meta.ua на базе поисковика МЕТА. Таким образом, этот сервис первым в Украине согласился на сотрудничество с РКН и ФСБ.

В Роскомсвободе напоминают, что согласно федеральному закону 97-ФЗ интернет-сервис, зарегистрированный РКН в качестве ОРИ, обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам РФ.

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"В распоряжение ФСБ должны предоставляться все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объеме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные", – объясняют активисты.

Также в Роскомсвободе не исключают, что Роскомнадзор внес почтовый сервис мета.ua в список ОРИ без уведомления о том, какие обязанности на них теперь возлагаются. Так же происходило и с некоторыми другими сервисами.

Как ранее сообщал Фокус:

25 апреля владельцу одного из крупнейших провайдеров в Украине сообщили о подозрении в совершении государственной измены. По данным СМИ, речь идет о компании "Юнайтед Телеком", входящей в холдинг Wnet.