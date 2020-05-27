Ученые отследили "эпический" полет кукушки из Замбии в Монголию

Используя спутниковый датчик, ученые наблюдали за "эпическим" полетом кукушки, которая пролетела около 12 тысяч км из Замбии в ее гнездовье в Монголии. Об этом сообщает ВВС.

Птица пересекла границы 16 стран, преодолела тысячи километров Индийского океана без остановки, летя со средней скоростью 60 км/ч.

Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus), названная Онон в честь монгольской реки, 20 марта покинула свой зимний дом в Замбии. По дороге в Монголию она пролитела над 16 странами.

Другая кукушка по имени Баян, которая провела часть зимы рядом с горой Килиманджаро в Восточной Африке, добралась до Юньнани в Китае, но затем, либо умерла от истощения, либо была убита, считают ученые.

Баян пролетел 10 тысяч км всего за две недели, что заставило ученых поверить, что он прилетел настолько голодным и уставшим, что, возможно, не был достаточно бдительным, чтобы не оказаться в опасности.

Исследование проводится совместно монгольскими учеными и Британским фондом орнитологии (BTO).

Доктор Крис Хьюсон из BTO говорит, что проект спутниковой маркировки рассказал многое о миграции птиц на большие расстояния.

"Теперь мы знаем,что птицы могут путешествовать так далеко и так быстро, умеют находить подходящие условия для откорма, и, главное – точно знают, куда лететь и умеют учитывать при перелетах благоприятные условия ветра, чтобы, например, пересечь Индийский океан", – говорит он.

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