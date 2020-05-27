В Японии арестовали поджигателя аниме-студии: он 10 месяцев лечил ожоги

В Японии полиция арестовала подозреваемого в поджоге аниме-студии Kyoto Animation после того, как нападавший 10 месяцев лечился от ожогов. Об этом сообщает The Guardian.

Синдзи Аоба был арестован по обвинению в убийстве 36 человек, которые погибли в пожаре в западной Японии. Почти год правоохранителям пришлось ждать, пока Аоба оправится от серьезных ожогов, а также ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

И только в среду, 27 мая, подозреваемого доставили на носилках в полицейский участок.

В прошлом году 42-летний Аоба зашел в студию Kyoto Animation утром 18 июля через парадную дверь, вооруженный двумя контейнерами с бензином. Он облил жидкостью входную дверь, а затем поджег ее.

В это время в студии находились около 70 человек. Отмечается, что это был один из самых смертоносных пожаров в Японии с 2001 года, когда во время пожара в токийском развлекательном районе Кабуки-тё погибли 44 человека.

Некоторым сотрудникам студии удалось выбежать из здания, но другие, которые попытались выбраться на крышу, не смогли открыть дверь. Большинство из погибших 22 женщин и 14 мужчин, умерли от отравления угарным газом. Еще 33 человека получили ранения.

Аоба рассказал полиции, что решил поджечь студию якобы из-за плагиата. Нападавший после пожара пребывал без сознания в течение нескольких недель. У него были диагностированы сильные ожоги лица, туловища, рук и ног.

Студия Kyoto Animation заявила, что надеется, что Аоба будет привлечен к ответственности "в максимальной степени" в соответствии с законом.

"У нас больше нет слов для подозреваемого. Наши погибшие коллеги никогда не вернутся, и наши раны никогда не заживут", – говорится в заявлении студии.

Kyoto Animation известна своим поклонникам как KyoAni, она прославилась созданием таких популярных аниме-сериалов, как "Меланхолия Харухи Судзумии", K-ON! И

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