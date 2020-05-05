В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб

Информации о пострадавших пока нет

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Шарджа загорелся один из местных небоскребов - Abbco Tower. Вызов пожарные получили в 21:06 по местному времени. Пожар охватил практически все здание. Информации о пострадавших пока нет, сообщает местное издание Gulf News.

Пока неизвестно, сколько людей находилось внутри здания во время возгорания. Горящие куски обшивки и обломки засыпают окрестные улицы.

Жители ближайших домов были эвакуированы. Полиция запустила беспилотник, чтобы проверить, есть ли люди в горящем здании. По словам очевидцев, пожар начался на десятом этаже здания.

Небоскреб построен в 2006 году, он имеет 45 этажей, включая парковку, из которых 36 жилых этажей. На каждом этаже по 12 квартир.

Как ранее сообщал Фокус: