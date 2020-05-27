В Еврокомиссии озвучили план спасения европейской экономики на 750 млрд евро

Восстановление экономики ЕС обойдется примерно в 750 млрд евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет BBC News.

По словам руководителя ЕК, ни одна страна-член Евросоюза не сможет выйти из кризиса самостоятельно, поэтому пакет финансовой помощи будет предполагать гранты и кредиты для каждого члена союза.

План спасения европейской экономики назвали "Следующее поколение ЕС". Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони также уточняет, что этот проект придет на помощь уже запущенным программам.

При этом, в Европе напоминают, что у некоторых стран-членов союза и до пандемии коронавируса и связанного с ней финанского кризиса были большие государственные долги.

Вероятно по этой причине такие страны как Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция уже выступили против того, чтобы давать относительно бедным странами безвозмездную помощь (гранты): такие страны предлагается кредитировать по низким ставкам.

В то же время, Германия и Франция поддерживают идею вложения средств в рынки капитала (например, в ОВГЗ и другие ценные бумаги. Таким образом, деньги будут "работать", а в перспективе – приносить прибыль).

В случае вложения денег в рынки капитала, они "вернутся" назад ориентировочно через 30 лет – в промежутке между 2028-м и 2058-м годами.

Урсула фон дер Ляйен также добавила, что из 750 млрд евро около 500 млрд евро планируют выделить странам в качестве грантов, а еще 250 млрд – в качестве кредитов.

Ранее в ЕК констатировали, что карантин вогнал Европейский союз в самую глубокую рецессию в своей истории. Обвал европейской экономики в 2020 году может достичь 7,4%.

Мировой ВВП, согласно прогнозу Еврокомиссии, упадет на 3,5% в 2020 году, и увеличится на 5,2% в 2021 году.

Как ранее сообщал Фокус:

В МВФ прогнозируют, что мировая экономика сможет вернуться на докризисный уровень не раньше 2023 года. Это при том, что "самый большой шок" от кризиса уже прошел