В США предлагают раздавать американцам по $2 тыс. каждый месяц до конца эпидемии COVID-19

Ранее власти США решили выплатить американцам единоразовую помощь в размере $1,2 тыс., но ее едва ли хватает, чтобы сводить концы с концами, говорят в Сенате

Группа демократов предложила каждый месяц выплачивать американцам по $2 тыс. (53 тыс. грн) до тех пор, когда эпидемия коронавируса в США не пойдет на спад. Об этом сообщает Fox Business.

В случае принятия законопроекта, деньги получит каждый, кто зарабатывает меньше $120 тыс. в год. Супружеским парам выделят в два раза больше – по $4 тыс. и плюс по $2 тыс. на каждого ребенка, которому меньше трех лет.

Выплаты планируют проводить до тех пор, пока Минздрав не объявит об окончании чрезвычайной ситуации по стране (и три месяца после окончания ЧС).

"Единоразовой выплаты в $1,2 тыс. американцам и близко не хватает для того, чтобы заплатить по счетам, купить еды и в целом свести концы с концами", – говорит соавтор законопроекта, сенатор Берни Сандерс.

Карантин в США действует уже 6 недель. За это время более 30 млн людей потеряли свою работу. Настолько масштабной безработицы в США не было со времен Великой депрессии, когда безработица была на уровне 25%.

Тем временем, в Украине 8 мая Нацбанк провел первый ежемесячный тендер, в рамках которого выдал банкам долгосрочное финансирование. Банки получили 2,4 млрд грн на разный срок – от 1 до 5 лет.

Получившие кредит от НБУ госбанки, в свою очередь, готовят кредитные программы для госкорпораций.

Кредиты 11 банкам предоставлены без ограничения по сумме. 30 апреля НБУ уже выдал банкам краткосрочных кредитов рефинансирования (сроком до 85 дней) на сумму 6,9 млрд грн под 8% годовых.

Таким образом, как считают эксперты, НБУ решил включить "печатный станок" для поддержания экономики. Следующий тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования запланирован на 12 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.