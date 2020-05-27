В Италии под виноградником археологи раскопали мозаичный пол древнеримской виллы

В винограднике на севере Италии археологи нашли хорошо сохранившийся мозаичный пол, предположительно датируемый 3-м столетием нашей эры. Об этом пишет BBC News.

Находку обнаружили в коммуне Неграр Вальполичелла, неподалеку от Вероны. Впервые исследователи заинтересовались этим местом около 100 лет назад – тогда выяснилось, что в этом регионе была древнеримская вилла.

Археологам пришлось раскопать несколько метров земли, чтобы найти пол. На фото как раз виден почти нетронутый временем мозаичный пол и фундамент виллы.

На сайте коммуны говорится, что археологам удалось обнаружить находку "после десятилетий неудачных попыток". Исследователи обещают быть на связи с владельцами виноградника и местными властями, чтобы "сокровище, которое было у нас под ногами, было открыто и доступно".

Для того, чтобы закончить начатое потребуется еще немало усилий, но муниципалитет уже заверил, что поможет всем, чем нужно, чтобы раскопки продолжались и далее.

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