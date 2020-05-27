Перекрашенные МиГи. Пентагон обвинил РФ в переброске истребителей в Ливию

Российские истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 были переброшены в Ливию из РФ транзитом через Сирию. Такие данные обнародовала в Тwitter пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (Africom).

Там утверждают, что военные самолеты отправили в Ливию через Сирию, где они были перекрашены, чтобы скрыть российское происхождение. По данным американских военных, в пункт назначения, на ливийскую авиабазу аль-Джуфра, с помощью российских летчиков были переброшены не менее 14 новых российских самолетов без опознавательных знаков.

Отмечается, что авиация была переброшены в Ливию, чтобы оказывать поддержку с воздуха российским наемникам из так называемой "ЧВК Вагнера", которые, по данным американской стороны, воюют в Ливии на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством генерала Халифы Хафтара против международно признанного правительства в Триполи. Россия участие в конфликте постоянно отрицает.

Фото: twitter.com/USAfricaCommand

"Долгое время Россия отрицала свое участие в ливийском конфликте. Теперь же в этом нет никаких сомнений. Мы увидели, как Россия отправила в Ливию истребители четвертого поколения, зафиксировали каждый шаг. Ни ЛНА, ни частные военные компании не могут управлять и поддерживать состояние этих истребителей без государственной поддержки, которую они получают от России", – приводятся в пресс-релизе слова командующего Africom Стивена Таунсенда.

Заявление американских военных уже прокомментировали в Госдуме РФ. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с "Интерфаксом" сказал, что эта информация не соответствует действительности.

"Очередная страшилка по-американски. Это фейк и дезинформация в духе прежних американских администраций", – сказал он.

"Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров", – добавил депутат.

Минобороны России публикацию Africom пока официально не комментировало.

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