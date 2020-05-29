Facebook будет проверять пользователей, чьи посты набирают популярность в США

Компания Facebook в целях борьбы с ботами будет проверять личности пользователей, чьи посты становятся популярными в США. Об этом сообщается на сайте компании.

"Мы хотим убедиться в том, что контент, который вы видите в Facebook, является аутентичным и производится реальными людьми, а не ботами, пытающимися скрыть свою личность", – говорится в сообщении.

Компания также будет проверять пользователей, которые имеют признаки "недостоверного поведения". Там заявили, что проверка администраторов страниц с большой аудиторией ведется еще с 2018 года, и теперь эта практика будет применяться к конкретным аккаунтам.

"Мы хотим, чтобы люди были уверены, что они понимают, кто стоит за контентом, и это особенно важно, если контент распространяется на большую аудиторию", – говорится в сообщении.

В Facebook заявили, что если пользователь откажется подтверждать свою личность или подтверждение не будет совпадать с данными аккаунта, соцсеть будет ограничивать охват поста.

Если же пользователь окажется администратором группы, то он не сможет публиковать посты от ее лица без прохождения авторизации. Аккаунты ботов будут блокироваться.

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