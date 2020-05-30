США обвинили РФ в печати фальшивой валюты на миллиард долларов для Ливии

Правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Утверждается, что фальшивые ливийский динары были напечатаны "Гознаком" – российским предприятием, которое непосредственно принадлежит правительству и занимается, в частности, производством банкнот, монет и паспортов. Заказчиком, по версии США, выступила некая нелегитимная организация, а не Центральный банк Ливии.

"Данный инцидент снова подчеркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии", – добавили в ведомстве.

В Госдепартаменте также отметили, что приток контрафактной валюты, напечатанной Россией, в последние годы усугубил экономические проблемы страны. США полны решимости совместно с ООН и международными партнерами пресечь деятельность Москвы, подрывающую суверенитет и стабильность Ливии.

Отметим, Россия оказывает различную поддержку генералу Халифе Хафтару, возглавляющему антиправительственную "Ливийскую национальную армию". В частности, недавно российские истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 были переброшены в Ливию из РФ транзитом через Сирию. Ранее также Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что в стране присутствуют "в значительном количестве" российские регулярные войска и бойцы ЧВК "Вагнер". Они поддерживают "Ливийскую национальную армию".

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