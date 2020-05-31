В Индии после трехдневного ареста отпустили пакистанского "голубя-шпиона"

25 мая в приграничной деревне Маньяри поймали голубя, окрашенного в розовый цвет с кольцом на лапе, на котором были написаны цифры. Местные жители заподозрили, что это тайный код, предназначенный для боевиков, действующих на спорной территории.

"Район Маньяри находится недалеко от международной границы, и жители деревни имеют привычку сообщать о каждом инциденте в пограничные силы безопасности. Поскольку голубь был цветным и на нем было подозрительно выглядящее кольцо с надписью, жители деревни сообщили об этом инциденте после того, как поймали птицу", - пояснил местный журналист Саравджит Шунти.

Однако полиция не нашла ничего подозрительного. Оказалось, что голубь принадлежал пакистанскому рыбаку. Он утверждает, что голубь участвовал в птичьих гонках и цифры на его ноге — это номер телефона хозяина.

28 мая чиновники отпустили голубя, однако неизвестно, в какую сторону его выпустили и вернулся ли он к хозяину.

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