Трамп: У США скоро появится "величайшее вооружение" в истории

Президент США Дональд Трамп, выступая на мысе Канаверал после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, заявил, что вскоре у страны появятся "величайшее вооружение" в истории.

Об этом сообщает CNBC.

"Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшее вооружение, которое когда-либо (можно было) представить в истории", – заявил Трамп.

Он не пояснил, о каких вооружениях идет речь, однако отметил, что уже успел ознакомиться с разработками.

"Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить", – сказал он.

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