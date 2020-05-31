Трамп: У США скоро появится "величайшее вооружение" в истории

2020-05-31 18:00:00

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Президент США отметил, что уже успел ознакомиться с разработками

Президент США Дональд Трамп, выступая на мысе Канаверал после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, заявил, что вскоре у страны появятся "величайшее вооружение" в истории.

Об этом сообщает CNBC.

"Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшее вооружение, которое когда-либо (можно было) представить в истории",  – заявил Трамп.

Он не пояснил, о каких вооружениях идет речь, однако отметил, что уже успел ознакомиться с разработками.

"Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить",  – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

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