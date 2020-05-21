США собираются выйти из Договора об открытом небе
2020-05-21 20:10:00
Такое решение США объяснили тем, что Россия неоднократно нарушала соглашение
Администрация президента США сообщила своих международным партнерам о том, что выходит из Договора об открытом небе.
Об этом сообщает Accociated Press.
Такое решение США объяснили тем, что Россия неоднократно нарушала договор, а еще тем, что спутниковые снимки обходятся стране дешевле и быстрее, чем полеты авиации.
Официально решение вступит в силу через шесть месяцев, то есть в ноябре 2020 года.
Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор был разработан при активном участии Российской Федерации. Договор дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2 февраля США официальной нотой Госдепа уведомили Россию о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения.
- Владимир Путин заявил, что Москва зеркально ответит на действия США.
- Также президент РФ предрек возможную гонку вооружений, если США решат отказаться от всех договоров в сфере ограничения вооружений.
- 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
- Государственная Дума России приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.