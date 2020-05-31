США признают "Антифа" террористической организацией, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ультралевое движение "Антифа" будет признано террористической организацией в Соединенных Штатах Америки. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Соединенные Штаты Америки будут расценивать движение "Антифа" как террористическую организацию", – написал Трамп.

Как отмечает Fox News, Трамп ранее возложил на "Антифа" ответственность за беспорядки, возникшие в США после гибели Джорджа Флойда.

В прошлом году Трамп уже предлогал приравнять леворадикальное движение "Aнтифа" к террористическим организациям, назвав участников этой группы трусливыми психопатами. По мнению американского президента, такое решение облегчило бы работу полиции.

Как ранее писал Фокус:

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.