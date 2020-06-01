Медики из российского Гуково жалуются, что им не заплатили "боевые" деньги за Донбасс

Медики из российского города Гуково, который находится на границе с Украиной, заявили, что им не выплатили "боевые" деньги за работу на Донбассе. Видео опубликовано на одном из каналов в YouTube.

"Мы, медработники города Гуково, хотим, чтобы нам выплатили все оплаты по труду, которые обещал нам Владимир Владимирович Путин", – говорят медики.

По их словам, им не платили за работу с больными COVID-19 и за то, что они вывозили раненных с Донбасса.

"Как с Украиной нас кинули на деньги, так и с коронавирусом сейчас нам обещают и опять кидают. Отдельный разговор по Украине. С 2014 года нам обещали выплатить деньги боевые. Боевые – это мы вывозили раненых из Украины. Под бомбежками. Скорой помощью", – говорят жители Гуково.

Одна из медиков заявила, что за одну смену приняла 19 человек с Западной Украины, среди которых были военные ВСУ. А другая женщина добавила: "Только нам запретили об этом говорить".

Медики также утверждают, что деньги все же на город пришли, но потом "пропали". "На собрании говорят, ищите в прокуратуре где-то. Деньги были переведены на город, в больнице знают. А потом они исчезли и все это замяли", – рассказывают они.

Как ранее сообщал Фокус:

20 мая лидеры донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.