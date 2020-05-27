На Донбассе от ранения в голову погиб 24-летний боец 28-й ОМБр

Трагедия случилась вчера, около 19:45. Виталий Лимборский проходил службу по контракту

Вчера, 26 мая на Донбассе погиб украинский военный – младший сержант Виталий Лимборский. Он служил в 28-й отдельной мехбригаде им. Рыцарей зимнего похода.

Трагедия случилась вечером, около 19:45. Лимборский погиб от попадания пули в голову. Украинскому бойцу было 24 года.

Ранее военный в интервью пресс-службе оперативного командования "Юг" говорил, что подписание контракта и получение воинского звания младшего сержанта "открыло [перед ним] новые горизонты в самосовершенствовании".

"Родные мною гордятся, особенно мама. А для младшего брата Антона, может быть, когда-то буду примером для наследования", – говорил тогда Лимборский.

За прошедшие сутки, 26 мая, боевики шеть раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

По данным разведки, украинские военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного противника.

Как ранее сообщал Фокус:

20 мая лидеры донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.