На Донбассе от ранения в голову погиб 24-летний боец 28-й ОМБр
2020-05-27 17:33:45
Трагедия случилась вчера, около 19:45. Виталий Лимборский проходил службу по контракту
Вчера, 26 мая на Донбассе погиб украинский военный – младший сержант Виталий Лимборский. Он служил в 28-й отдельной мехбригаде им. Рыцарей зимнего похода.
Трагедия случилась вечером, около 19:45. Лимборский погиб от попадания пули в голову. Украинскому бойцу было 24 года.
Ранее военный в интервью пресс-службе оперативного командования "Юг" говорил, что подписание контракта и получение воинского звания младшего сержанта "открыло [перед ним] новые горизонты в самосовершенствовании".
"Родные мною гордятся, особенно мама. А для младшего брата Антона, может быть, когда-то буду примером для наследования", – говорил тогда Лимборский.
За прошедшие сутки, 26 мая, боевики шеть раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
По данным разведки, украинские военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного противника.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая лидеры донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.
- В тот же день на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".