Ситуация на Донбассе: шесть обстрелов, погиб украинский военный

Украинские воины уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Наши военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", – сказано в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские воины уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта. С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

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