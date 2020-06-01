Лукашенко: Майданов в Беларуси не будет
Президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко заявил, что не допустит в стране майданов накануне президентских выборов. Об этом он сказал на встрече с председателем КГБ РБ Валерием Вакульчиком, сообщает пресс-служба главы Беларуси.
"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам "майданчик" в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", – сказал Лукашенко
Он добавил, что в Беларуси знают, откуда "дуют ветры", и научились с ними бороться.
Лукашенко также призвал не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с событиями в Армении и Украине, а также высоко оценил президентов Владимира Зеленского и Никола Пашиняна.
" Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые – и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное – патриоты своей страны. Они преданы своей стране", – сказал Лукашенко.
Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах в шестой раз.
Как ранее сообщал Фокус:
- Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести летом несмотря на пандемию коронавируса.
- Свое решение оппозиционеры объяснили пандемией COVID-19 и тем, что белорусские власти проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства.