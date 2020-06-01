Конор Макгрегор поддержал протестующих в США: В этом мире нет места расизму

Экс-чемпион UFC (боям по смешанным единоборствам) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор поддержал протестующих в США, которые вышли на улицы после смерти темнокожего Джорджа Флойда, которого при задержании полицейский душил коленом.

Ирландец отметил, что в современном мире нет места несправедливости и расизму, и высказал надежду на то, что текущие события приведут к лучшему будущему.

Об этом он написал в Istagram.

"В этом мире нет места несправедливости, расизму и нетерпимости! Мы должны прислушиваться к тем, кто страдает, и учиться у них. Станьте примером перемен, которые хотите увидеть! Я молюсь, надеюсь и верю, что текущие события смогут привести нас к лучшему будущему", – написал Макгрегор.

Напомним, в прошлом году Конор Макгрегор напал в пабе на пожилого мужчину за то, что тот отказался от предложенного им виски.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор был задержан полицией после того, как забрал и разбил телефон прохожего из-за просьбы сфотографироваться.