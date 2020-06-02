Помпео допустил, что США могут предоставить свое гражданство жителям Гонконга

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что американское гражданство может быть предоставлено жителям Гонконга, которые не согласны с действиями Китая. Об этом сообщает The Guardian.

Такое заявление Помпео сделал во время беседы с представителями исследовательского Института американского предпринимательства (AEI). У Помпео спросили, последуют ли США примеру Великобритании, чтобы предложить "право на проживание" людям, которые больше не чувствуют себя комфортно в Гонконге.

Помпео отметил, что США "рассматривают это".

"Я не знаю точно, чем все это закончится. У англичан, как вы знаете, другие отношения. Многие из эти людей (жителей Гонконга, – ред.) имеют британские паспорта. Существует долгая история между Великобританией и Гонконгом. Но мы также рассматриваем это", – заявил Помпео.

Госсекретарь также добавил, что США не теряют надежду на то, что коммунистическая партия Китая все же вернется к своим международным обязательствам.

"В том случае, если они не будут двигаться в этом направлении, что является более вероятным вариантом, учитывая их действия за последние несколько дней, США заставят поплатиться руководящих лиц, которые отрицают свободу Гонконга", – отметил Помпео.

Еще на прошлой неделе Министерство внутренних дел Великобритании расширило круг граждан Гонконга, имеющих право подать заявку на получение британского гражданства. Таким образом, миллионы человек смогут получить гражданство Британии, если Китай будет настаивать на законе о нацбезопасности в Гонконге. Глава министерства Прити Пател заявила, что Великобритания продолжит защищать права и свободы жителей Гонконга.

С подобной идеей об американском гражданстве для жителей Гонконга выступали разного рода эксперты. Например, Мартин Ли — гонконгский политик и юрист обратился к США и Великобритании со страниц Wall Street Journal, с просьбой дать жителям Гонконга возможность сбежать оттуда. Аналогичную идею выдвинул и колумнист Bloomberg Эли Лейк, который предложил наказать Китай, предоставив американское гражданство гонконгцам, которые не хотят жить в тоталитарном государстве.

Как ранее сообщал Фокус: