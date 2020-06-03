Черногория официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране
Черногория 2 июня официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране.
Об этом сообщили в Twitter правительства.
"Конец эпидемии COVID-19 объявляется в Черногории! Это результат месяцев усилий всей системы и наших граждан. Спасибо за ваше доверие!", – сказано в сообщении.
Официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего случая.
Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии, поскольку за 28 дней минувших новых случаев заболевания в стране не выявили, а все, кто был госпитализирован, – выздоровели, передает Радио Свобода.
Решением правительства в Черногории разрешена деятельность театров и кино, также свадьбы и другие собрания с участием не больше 200 человек.
Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированные не перевижуе 25 человек на 100 тысяч населения.
В Черногории с примерно 600 тысячами жителей было зафиксировано 324 инфицированных коронавирусом, 9 человек умерли. Первый случай коронавируса в Черногории зарегистрировали 17 марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мире по состоянию на 3 июня количество инифицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 6 451 966 человек.
- Минздрав планирует разрешить авиаперелеты в Украине с 15 июня. Аэропорт "Киев" (Жуляны) с 16 июня возобновит рейсы в Евросоюз.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.