Трамп запретил полеты китайских авиакомпаний в США

В среду, 3 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке полетов китайских пассажирских авиакомпаний в Штаты и из страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжение Министерства транспорта США.

Данное решение Трамп назвал ответной мерой на действия китайских властей, не дающих возможности американским авиаперевозчикам возобновить полеты в КНР в полном объеме.

Указ вступает в силу 16 июня, но Трамп может ускорить его введение, если найдет соответствующие аргументы. Запрет затронет компании Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines.

Американские авиакомпании были вынуждены сократить полеты в Китай на фоне пандемии коронавируса, и Пекин до сих пор не разрешил им вернуться к прежнему режиму работы, хотя они были готовы сделать это с 1 июня.

При этом в Вашингтоне готовы к переговорам с Пекином по данной проблеме.

"Министерство будет продолжать взаимодействовать со своими китайскими коллегами с тем, чтобы как американские, так и китайские перевозчики могли в полном объеме пользоваться своими правами", – отметили в ведомстве.

В настоящее время четыре китайские авиакомпании осуществляют перелеты между США и Китаем.

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