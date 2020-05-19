"Новая почта" организовала регулярную авиадоставку из/в США и Китая

Карантинные ограничения стимулировали рост спроса на услуги компании

Компания "Нова почта глобал", входящая в группу "Новая почта", запускает регулярную авиадоставку из/в США и Китая. Авиарейсы на ее заказ будут выполняться несколько раз в неделю.

Совместно с партнерами компания организовала шесть регулярных рейсов: пять в/из США и один в/из Китая. Четыре рейса по маршруту Варшава – Нью-Йорк – Варшава осуществляют европейские авиакомпании Lufthansa и LOT и один еженедельный прямой рейс Киев – Нью-Йорк – Киев – авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Еженедельный рейс в/из Китая выполняет авиакомпания SkyUp.

"Первый рейс SkyUp доставил для наших клиентов 1801 посылку общим весом 17 тонн, среди которых как индивидуальные заказы, так и коммерческие грузы. Из США в среднем за неделю мы доставляем около 25 тыс. посылок весом 38 тонн", – сказал Юрий Беневитский, руководитель "Новой почты глобал".

В первом квартале этого года количество заказов из США увеличилось в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила компания. Такой рост обусловлен сотрудничеством с американским онлайн-магазином iHerb, которое началось год назад. Только за первый квартал 2020 года из этого магазина было доставлено 230 тыс. посылок общим весом 360 тонн.

Украинцы стали не только больше заказывать из-за границы, но и отправлять туда. За первый квартал 2020 году объем экспортных отправлений физических лиц вырос на 12%, а отправки бизнес-клиентов увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 78% отправлений – это посылки и грузы, 12% – документы.

"Новая почта глобал" (ранее Nova Poshta International) с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки. Она развивает сервис NP Shopping – доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши, предоставляет услуги по импорту и экспорту для бизнеса и возможность осуществить отправления из любого отделения "Новой почты" в большинство стран мира.

Напомним, с 1 апреля "Укрпочта" стала национальным оператором связи, предоставляющим услугу ускоренной международной почтовой доставки EMS (Express Mail Service) в Украине. EMS предоставляется национальными почтами – участниками Всемирного почтового союза. Доставка отправлений EMS осуществляется самолетами. Этот сервис довольно популярен в мире, однако в Украине для большинства клиентов он был дорогим. "Укрпочта" снизила действующие тарифы. Так доставка отправлений весом до 2 кг станет на 40% дешевле, а весом до 10 кг – на 20%.