Экоактивисты в Австралии от имени опоссума выиграли суд у лесозаготовительной компании

Федеральный суд Австралии постановил, что VicForests, лесопромышленная компания, принадлежащая правительству штата Виктория, нарушила экологические законы, тем, что разрушила среду обитания маленького зверька – опоссума Ледбитера, находящегося под угрозой исчезновения. Об этом сообщило издание The Conversation.

Экологи считают, что это решение суда создает важный правовой прецедент.

Дело в том, что ряд региональных лесозаготовительных работ в Австралии освобождаются от необходимости соблюдения федеральных законов об окружающей среде. Решение суда сужает эти исключения и дает возможность создать более строгие законы о лесном хозяйстве.

Судебные разбирательства против VicForests были начаты в 2017 году организацией Friends of the Leadbeater's Possum ("Друзья опоссума Ледбиттера"), небольшой общественной группой, которая опиралась на пожертвования для покрытия судебных издержек.

Разбирательство было долгим, так как суд принимал промежуточные решения, менялась формулировка иска и т.п.

В конечно итоге суд постановил, что компания нарушила ряд законов, так не применяла меры для защиты среды обитания исчезающих видов животных. Ее лесозаготовительные операции нанесли ущерб как минимум двум исчезающим видам животных. Тем самым компания сама себя вывела из-под освобождения от необходимости соблюдения федеральных законов о защите окружающей среды.

Защитники животных считают, что данное решение суда дает прекрасную возможность правительству штата и федеральному правительству переосмыслить систему управление лесами с учетом угрозы животному миру.

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