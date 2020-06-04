Лукашенко: не дам порвать на куски Беларусь, как порвали Украину
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости своей страны.
Лукашенко прокомментировал проходящие акции в поддержку альтернативных кандидатов на президентских выборах. Эти акции, по его мнению, финансируются российскими олигархами, передает БЕЛТА.
"Мы создали первое независимое суверенное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали", – сказал Лукашенко.
Он заявил, что нынешнюю цветущую Беларусь более 20 лет создавали, собирая по крохам. "Не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году", – заверил Лукашенко.
По его мнению, все решения, влияющие на судьбу страны, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом.
"Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая – зона ответственности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий.", – подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что есть граждане страны, которые не видят или не хотят видеть достижений Беларуси. А одно из важнейших достижений Беларуси, по его мнению, – мир и стабильность, однако некоторые и про это забывают.
"Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, – Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ... Ну, так мы напомним", – отметил глава государства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня отправил в отставку действующий состав правительства. Подписав соответствующий указ, он провел совещание по вопросу о новом составе правительства. На нем Лукашенко напомнил, что всегда представлял правительство перед выборами президента, чтобы "люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов".
- Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести, несмотря на пандемию коронавируса.
- Лукашенко заявил, что не допустит в стране майданов накануне президентских выборов. Об этом он сказал на встрече с председателем КГБ РБ Валерием Вакульчиком.