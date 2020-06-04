Apple заблокировала смартфоны, похищенные мародерами в США

Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США. Об этом сообщает CNN.

На украденные из магазинов гаджеты приходят сообщения, что устройство отслеживается, и о том, что информация о местоположении будет передана властям. Владельцу предлагают вернуть устройство в магазин, после чего украденный iPhone перестает работать.

"Пожалуйста, верните устройство в магазин Apple. Аппарат блокирован и отслеживается. Местные власти будут уведомлены", – гласят сообщения, появляющиеся на украденных смартфонах.

Как пишет издание, такие действия Apple не обязательно связаны с массовыми протестами в США. Компания давно разработала программное обеспечение, позволяющее определять местонахождение похищенных аппаратов. Причем, при покупке смартфона, эта программа не отображается на экране.

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