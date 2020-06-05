На Трампа подали в суд за разгон протестующих у Белого дома

На президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников подали в суд за разгон протестующих у Белого дома. Об этом сообщает The Guardian.

На Трампа, генпрокурора США Уильяма Барра и других федеральных чиновников подал в суд Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Согласно сообщению организации, иск был подан от имени движения Black Lives Matter DC и отдельных протестующих. Они обвиняют Трампа и других должностных лиц в "нарушении их конституционных прав и участии в незаконном заговоре с целью нарушения этих прав".

Отмечается, что протестующие в связи с убийством Джорджа Флойда были атакованы газом, резиновыми пулями и силой разогнаны правоохранителями по приказу Барра. Протестующих разогнали, чтобы президент Трамп смог сходить к церкви Св. Иоанна, так называемой Церкови президентов, для записи видеообращения с Библией в руках.

"То, что случилось с нашими членами в понедельник вечером, здесь, в столице страны, было оскорблением всех наших прав. Смерть Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор от рук полицейских возродила ярость, боль и глубоку печаль, который наша община переживала на протяжении поколений. Нас не заставят замолчать слезоточивый газ и резиновые пули. Сейчас наше время быть услышанными", – заявила ведущий истец по делу, член Black Lives Matter DC Эйприл Гогган.

В свою очередь, Трамп и его сторонники утверждают, что против демонстрантов на площади Лафайет перед Белым домом и возле церкви Св. Иоанна не применялся слезоточивый газ. Но Полиция парка Соединенных Штатов "признала, что применяла перцовую смесь, которую Центры по контролю и профилактике заболеваний и другие научные организации называют одной из форм слезоточивого газа", отмечают СМИ.

Белый дом также отрицает, что против протестующих применялись резиновые пули, чтобы расчистить территорию перед появлением Трампа.

Как ранее сообщал Фокус: