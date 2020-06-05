Меркель подтвердила, что не останется канцлером Германии на пятый срок

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла предположения, что она, возможно, останется еще на один срок на посту главы правительства. Об этом сообщает ZDF.

"Нет, абсолютно точно нет", – ответила Меркель на вопрос, когда у нее спросили, планирует ли она снова переизбираться.

Около 71% граждан Германии заявили, что довольны работой Ангелы Меркель на посту канцлера. На фоне ситуации с коронавирусом, который ударил по Германии не так сильно, как по другим европейским странам, ее рейтинг значительно вырос.

В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз (ХДС) должны состояться выборы председателя. Ранее этот пост занимала нынешний министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считалась преемницей Меркель, но в феврале она подала в отставку.

Как ранее сообщал Фокус:

7 декабря 2019 года Меркель официально заявила об уходе с поста главы партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические должности после того, как в 2021 году подойдет срок окончания ее полномочий.