Еврокомиссия призывает страны ЕС к концу июня открыть границы
Еврокомиссия призывает страны ЕC открыть свои границы до конца июня. С соответствующим заявлением выступила еврокомиссар по внутренним дела Юлва Йоханссон, передает ВВС News.
По ее словам, договориться об открытии границ можно уже в пятницу, а само открытие предварительно намечено на конец июня.
Йоханссон говорит, что страны Евросоюза могут "выдохнуть спокойно", ведь пик эпидемии COVID-19 прошел, и ситуация с заболеваемостью во многих странах улучшается быстрыми темпами.
Отмечается, что пока что речь идет об открытии внутренних, а не внешних границ ЕС.
Как ранее сообщал Фокус:
- Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля. C 15 июня в стране будет восстановлен местный туризм.
- Турция изменила правила работы отелей из-за коронавируса. Весьма вероятно, что отели повысят цены на проживание, так им запретят работать на полную мощность.
- А аэропорт в Вене установил строгое правило для приезжих. Анализы на COVID-19 будет брать находящаяся в аэропорту частная лаборатория за 190 евро.