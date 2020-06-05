Еврокомиссия призывает страны ЕС к концу июня открыть границы

Еврокомиссия призывает страны ЕC открыть свои границы до конца июня. С соответствующим заявлением выступила еврокомиссар по внутренним дела Юлва Йоханссон, передает ВВС News.

По ее словам, договориться об открытии границ можно уже в пятницу, а само открытие предварительно намечено на конец июня.

Йоханссон говорит, что страны Евросоюза могут "выдохнуть спокойно", ведь пик эпидемии COVID-19 прошел, и ситуация с заболеваемостью во многих странах улучшается быстрыми темпами.

Отмечается, что пока что речь идет об открытии внутренних, а не внешних границ ЕС.

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