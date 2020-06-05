Евросоюз не откроет свои границы раньше 1 июля

Страны Европейского Союза решили продлить запрет на въезд иностранцев.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Иогансон, передает Европейская правда.

"Продолжение запрета на въезд из-за пределов ЕС продлили до конца месяца, чтобы создать условия для постепенного открытия границ после этого", – сказала она.

Относительно критериев, для каких стран и когда открывать границы, в ближайшие дни продолжатся консультации между Еврокомиссией и странами-членами. Одновременного открытия для всех стран не будет.

По ее словам, полное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время часа вопросов к правительству заявил, что открытие границ европейских стран для украинцев этим летом зависит от ситуации с заболеванием на Covid-19 в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев, как точки, в которые они смогут поехать этим летом. Во время принятия этими странами решений относительно допуска граждан Украины нет проблем доверия к статистике, нет проблем доверия к количеству тестов", – сказал Кулеба.

По его словам, открытие границ других государств для украинцев зависит от количества заболевших на Covid-19 на сто тысяч населения.

Вопрос открытия границ является приоритетным для министерства и находится под его личным контролем, сказал Кулеба.

Как ранее собщал Фокус: