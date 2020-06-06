ВОЗ изменила рекомендации по маскам: носить должны даже не больные COVID-19

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению защитных масок. Об этом пишет BBC News.

Так, ВОЗ рекомендует носить маски в общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции. По мнению организации, маски могут сдержать распространение коронавируса, ведь они могут быть "барьером для инфекционных капель".

"ВОЗ рекомендует правительствам стран побуждать широкую общественность носить маски в местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию, например, в общественном транспорте, магазинах и в других многолюдных местах", – сказал глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Таким образом, ВОЗ рекомендует носить маски в т.ч. и тем, кто не болеет COVID-19, хотя ранее организация придерживалась мнения, что маски нужны только инфицированным и тем, кто за ними ухаживает.

В то же время, по словам Гебреисуса, маски сами по себе не защищают от коронавируса – это лишь один из способов снижения риска инфицирования. Соответственно, ношение маски не должно давать людям ложное ощущение защищенности.

Как ранее сообщал Фокус:

Американский философ и экономист Нассим Талеб назвал ВОЗ самой некомпетентной организацией на планете. Причиной такого высказывания стала в т.ч. позиция ВОЗ по ношению масок.