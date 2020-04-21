Автор "Черного лебедя" назвал ВОЗ самой некомпетентной организацией на планете

По мнению Нассима Талеба, люди оказались умнее Всемирной организации здравоохранения, которая с опозданием реагирует на угрозы коронавируса

Именно непонимание того, насколько коронавирус серьезен, и привело к значительному числу смертей. Об этом заявил американский публицист, философ и экономист Нассим Талеб (автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости") в интервью РБК.

По его словам, такие страны, как Сингапур, Тайвань, Южная Корея сразу поняли опасность коронавируса и сумели справиться с эпидемией в самом зачатке, в то время как Великобритания и США сейчас действуют плохо.

При этом он считает, что часто простые жители понимают реальную угрозу заболевания, но власти при этом демонстрируют некомпетентность. Он привел в пример Швецию – страну, в которой власти не объявили карантин, но местные жители сами придерживаются норм социального дистанцирования.

"Пользователи соцсетей сейчас постят фото из Швеции, где правительство не стало объявлять карантин, – на этих фото рестораны, битком набитые гостями. Но в действительности таких ресторанов мало: число посетителей в этой сфере упало на 90%. То есть даже без введенного сверху карантина мы видим очень здоровую реакцию людей", – сказал Талеб.

По его словам, в Атланте, куда он уехал на время локдауна, местные жители очень осторожны – многие из них носят маски, а также расположены центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). При этом в самом CDC все еще исследуют, насколько маски защищают от вируса. Такого же мнения придерживается и Всемирная организация здравоохранения, которая рекомендует носить маски только больным.

"И сейчас эта организация, равно как и ВОЗ, в основном отговаривает людей их носить – ее представители регулярно заявляют о том, что маски не дают 100-процентной защиты от вируса. Хорошо, но маска – это в любом случае преграда для инфекции. Пусть она дает 30-процентную вероятность защиты", – говорит он.

"Парадокс: обычные люди ведут себя компетентно, а самой некомпетентной организацией на планете оказывается Всемирная организация здравоохранения. Люди оказались умнее ВОЗ. Но централизация не всегда плоха – если она осуществляется грамотными людьми, она приносит свои плоды", – считает Талеб.

Он рассказал о примере Тайваня, где правительство заставило людей носить маски и жестко соблюдать ряд других мер предосторожности, число жертв вируса составило "то ли пять, то ли девять – какая-то ничтожная цифра".

Напомним, одним из последствий пандемии Covid-19 стало усиление непризнанного Тайваня на международной арене. Это государство не только одним из первых подняло тревогу в связи со вспышкой коронавируса в Ухане и указало на распространение Китаем недостоверной информации, но и активно использует борьбу с Covid-19, чтобы вернуть влияние в мире.

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