В России потушили нефтяную скважину выстрелом из противотанковой пушки

В России смогли ликвидировать пожар на нефтяной скважине, сделав несколько выстрелов из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Об этом сообщает РИА Новости.

Возгорание возникло на нефтяном месторождении на территории Усть-Кутского района Иркутской области РФ 30 мая. Попытки пожарных расчетов самостоятельно справиться с огнем были безуспешны. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принял решение перебросить на место противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", чтобы срезать фонтанную арматуру скважины.

Выстрелы были произведены с самого близкого расстояния от очага возгорания — 180 метров и были точными. Сообщается, что после работы артиллеристов появилась возможность установить противовыбросовое оборудование для герметизации.

Представители компании "Тихоокеанский терминал" рассказали, что 7 июня пожар был окончательно потушен, добавив, что без вмешательства артиллеристов ничего бы не вышло.

"Пострадавших нет. При возгорании были проведены оперативные работы по возведению вокруг скважины обвалования высотой четыре метра, в результате не было допущено загрязнение территории", – добавили в компании.

Там также отметили, что пламя уже не угрожает лесу и местным селам. Ближайший населенный пункт располагается примерно в ста километрах от скважины.

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